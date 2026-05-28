「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは３日続落。３日ぶりに６万円台を割り込んで推移している。ＡＩサーバー向け記憶装置であるＳＳＤ向けＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要急増で業績と株価を変貌させているが、目先的には高値警戒感からの利益確定売りが続いている