「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは３日続落。３日ぶりに６万円台を割り込んで推移している。ＡＩサーバー向け記憶装置であるＳＳＤ向けＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要急増で業績と株価を変貌させているが、目先的には高値警戒感からの利益確定売りが続いている。ただ、ＰＥＲなど指標面から割高感はなく、押し目買いニーズは強い。時価は５日移動平均線を下回っているが、年初から同移動平均線を大きく下抜けたことはなく、５万円台後半は買い場とみている向きも多いようだ。



出所：MINKABU PRESS