【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE RAMPAGE川村壱馬を起用した、プレミアム果実グミ“コロロ”の新TVCM『早口攻撃』篇が公開。5月30日より全国にて順次放送も開始となる。 ■楽曲監修は梅田サイファーのテークエム 本TVCMでは、川村壱馬が圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」に挑戦。作詞、楽曲監修はテークエム（梅田サイファー）、作曲はKennyDoes（梅田サイ