THE RAMPAGE川村壱馬、高速ラップで視覚と聴覚をジャック！プレミアム果実グミ“コロロ”新TVCM『早口攻撃』篇公開

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THE RAMPAGE川村壱馬を起用した、プレミアム果実グミ“コロロ”の新TVCM『早口攻撃』篇が公開。5月30日より全国にて順次放送も開始となる。

■楽曲監修は梅田サイファーのテークエム

本TVCMでは、川村壱馬が圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」に挑戦。作詞、楽曲監修はテークエム（梅田サイファー）、作曲はKennyDoes（梅田サイファー）という布陣で、コロロの瑞々しさと弾ける食感を、高速ラップ「早口攻撃」へと翻訳した。

映像監督には、BE:FIRST / Number_i / HANA等の作品で知られるte2ta（NEiGHBOR FLOW代表）を起用。撮影には、川村壱馬を高速で追い切る、高精度ロボットアーム（モーションコントロールカメラ）を導入し、人の手では決して撮れない、川村の早口攻撃を切れ目なく繋ぐワンショット映像を実現した。

タグラインは「JUICY FLAVORS GO ON A RAMPAGE ――これが、コロロ。」。

◇企画コンセプト

「コロロが見る。壱馬が撃つ。」―― POV（コロロ目線）× 火の玉ラップ

コロロ独自の薄膜（ヴェール）に包まれた本物の果実体験を、コロロ自身の視点（POV）として描き、川村壱馬が放つBPM165の高速ラップで視覚と聴覚を同時にジャックする。

■「早口攻撃」リリック（全文）

※BPM165／子音強調／1秒最大10音節 ／作詞・楽曲監修：テークエム（梅田サイファー所属）/作曲：KennyDoes（梅田サイファー）

■川村壱馬（THE RAMPAGE）コメント

■テークエム（梅田サイファー） コメント

■te2ta（映像監督／NEiGHBOR FLOW代表）コメント