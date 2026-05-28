命名方法をあらためて登場2014年にシトロエンからの独立を果たし、21世紀のフレンチ・プレミアムブランドとして歩みはじめたDSオートモービル。でもその魅力を象徴するようなフラッグシップがあったかというと、うーんと唸ってしまう。【画像】大統領も乗るフランスの新フラッグシップ！『DS No8エトワールAWD』全54枚独立直後はDS 5が最上級車種とされたが、サイズは当時のシトロエンC5より小柄だったうえに、乗り心地も硬めで