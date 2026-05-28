阿佐海岸鉄道は、全列車をきょう5月28日から当面の間、運休する。5月26日から実施していたDMV932号車の定期点検で、走行中の衝撃を吸収する板バネのシャシーフレームへの取り付け箇所にクラックが入っていることが確認されたことから、詳細な検査などを行うため、当面の間運用を停止することとした。DMV931号車、DMV933号車も点検・調整作業中であることから、運行に使用できる車両がないという。運休区間では路線バスへの接続の案