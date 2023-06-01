俳優の璃音が、28日発売の『週刊ヤングジャンプ』26号（集英社）の巻末グラビアに登場する。【写真】不思議な魅力を放つ璃音福岡県出身で数か月前に上京したばかりという璃音が、初水着＆人生初グラビアに挑戦。大きな瞳に人懐っこくかわいらしい笑顔。圧倒的な煌めきと初々しさ、そして「ただものではない」と思わせる不思議な魅力を放っている。なお、表紙＆巻頭グラビアには新田さちか、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.