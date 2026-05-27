２６日、江蘇省泰州市の姜堰区実験小学校教育集団北街北校区で、プログラミングロボットを操作する児童ら。（泰州＝新華社配信／周社根）【新華社北京5月27日】中国では第26回全国科学技術活動週間が24日から行われている。各地の小中学校は、科学技術の魅力を間近で体感できるさまざまなイベントを実施し、子どもたちのイノベーションの夢を育んでいる。２５日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の岑鞏（しん