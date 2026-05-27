リニア中央新幹線の早い時期の開通を求めて、きょう沿線の知事らが国に要望書を手渡しました。 【写真を見る】リニア早期開通もとめて沿線知事が国に要望書品川～名古屋間の開業は2036年以降の見通し リニア中央新幹線の沿線の知事や経済団体などで作る同盟会はきょう東京都内のホテルで総会を開きました。総会には東海三県をはじめとする沿線10都府県の関係者や国会議員、国やJR東海の関係者およそ250人が出席しました