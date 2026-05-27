茅ケ崎署は２７日、傷害の疑いでいずれも自称、茅ケ崎市円蔵２丁目、アルバイトの男（３２）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前９時ごろ、ＪＲ茅ケ崎駅構内で同市在住の無職女性（８７）を両手で突き飛ばす暴行を加え、後頭部挫創を負わせた、としている。署によると、男は「女性がのろのろ歩いていた。精神的にいらいらしていた」などと供述、容疑を認めている。