お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が27日、初の著書『津田日記』の刊行を記念した発表会に登場した。当日は津田の50歳の誕生日で、喜びを語った。ダイアンの津田篤宏ダイアン津田『津田日記』は津田が2025年に365日一日も欠かさずに綴った日記をまとめた作品。下心も悪口も喜びも悲しみも...感情むき出しで人間臭さが全開となっている。登場した津田は、第一声に「大きな事件が起きなくてよかったです...」と、無事会見を迎えられ