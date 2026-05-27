「ドラゴンクエスト」40周年記念特設ページがオープン！ 本日22時からは“お知らせ”動画も公開に＜本日は“ドラクエの日”＞
人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ誕生から40周年となる本日の正午、40周年記念特設ページが公開された。
【写真】ドラクエ40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE』ビジュアル
特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報や様々なブランドとのコラボレーション情報、40周年記念のグッズ・書籍情報などを掲載中。
さらに、YouTubeの「スクウェア・エニックス」チャンネルでは、本日27日20時より「ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット」を配信する。今回は堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝い。40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のメインコンテンツとして制作中のVR RIDEを狩野が最速レポートする。
また、同じく本日22時からは「ドラゴンクエストからのお知らせ」も「スクウェア・エニックス」チャンネルにて公開。約10分程度の番組を予定している。
【写真】ドラクエ40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE』ビジュアル
特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報や様々なブランドとのコラボレーション情報、40周年記念のグッズ・書籍情報などを掲載中。
さらに、YouTubeの「スクウェア・エニックス」チャンネルでは、本日27日20時より「ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット」を配信する。今回は堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝い。40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほか、40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のメインコンテンツとして制作中のVR RIDEを狩野が最速レポートする。
また、同じく本日22時からは「ドラゴンクエストからのお知らせ」も「スクウェア・エニックス」チャンネルにて公開。約10分程度の番組を予定している。