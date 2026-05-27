©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 一人しゃべりポッドキャスト、はじめました。 惑いながらも楽しく過ごしている日々の話をしています。 タイトルは 『惑☆惑』 （読み:わく