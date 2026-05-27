若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月26日（火）に放送された同番組では、デビューを迎えたばかりのアイドルデュオの1人が心理テスト結果に荒ぶる場面があった。【映像】ROIROM・本多大夢の髪型が大変なことに…若槻千夏も爆笑「LINEスタンプにしたい」今回は東京ドリームパークを舞台に、番組初の公開収録を開催。スペシャルゲス