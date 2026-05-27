「今日デビューなんですけど…」ROIROMの“モテ男”に告げられた非情な結果「やかましいわ！」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

5月26日（火）に放送された同番組では、デビューを迎えたばかりのアイドルデュオの1人が心理テスト結果に荒ぶる場面があった。

【映像】ROIROM・本多大夢の髪型が大変なことに…若槻千夏も爆笑「LINEスタンプにしたい」

今回は東京ドリームパークを舞台に、番組初の公開収録を開催。スペシャルゲストには、収録当日の5月7日にメジャーデビューしたROIROMの2人が登場した。

大型オーディション番組への参加で注目を集め、昨年5月8日に結成された本多大夢（25歳）と浜川路己（20歳）によるアイドルデュオ・ROIROM。

そんな5歳差コンビの2人と若槻が、うるさく心理テストを繰り広げていった。

異性の嫌だと思う行動でわかる心理テストでは、「髪型を変えたのに気づかない」「返信が遅いのにSNSは更新」「財布の中がレシートでパンパン」「開かない袋を歯で開ける」の4つの選択肢から回答を選ぶことに。

このテストでわかるのは“モテ度”。「返信が遅い」を選んだ浜川は、“モテ度MAX”という結果に大喜びするも、本多から「ちょっと信ぴょう性ないか〜」とイチャモンをつけられて「失礼だろ！」とすかさず反論。

若槻が読み上げた解説では“大人の余裕があるモテ王”という称号まで手に入れ、すっかりご満悦の様子だ。

一方、「袋を歯で開ける」を選んだ本多のモテ度は、まさかの“中”。

解説では「ある程度見過ごせるバランスがあればそこそこモテる一般人」という烙印まで押されてしまった。

この結果に本多は「やかましいわ！」とツッコみ、解説を読み上げた若槻も「一般人!? 今日デビューなんですけど…」と困惑。

また、“モテ度MAX”浜川は「意外だね、大夢くんモテるイメージあったから。（本多は）モテ男で（自分は）モテない」と普段のイメージを明かすも、若槻からは「余裕感じて嫌だわ！モテ度MAXの余裕感じる」と指摘されてしまう。

そんな“一般人”のレッテルを貼られてしまった本多だが、診断結果よりも気がかりな出来事が。

この日の有明は風が強かったようで、収録中も1人だけ髪の毛が終始逆立ちまくり。その異変にいち早く気づいた若槻は、「この人は風で髪が気になってモテ度なんてどうでもいい！」と鋭くツッコんで笑いを誘う。

当の本多も「自分のビジュにしか目がいかない」「やばい！やばい！」とモニターに映る自分の姿に爆笑していた。