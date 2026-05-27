J１の水戸ホーリーホックは５月27日、セントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）から谷口海斗が完全移籍で加入すると発表した。現在30歳のFWは、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本やアルビレックス新潟でプレーし、26年１月にセントラルコースト・マリナーズFCに移籍していた。谷口は水戸の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。 「このたび、水戸ホー