ギタリストの布袋寅泰（64）が24日、自身のインスタグラムを更新。米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子（54）と22年ぶりに再会したことを報告し、2ショット写真を披露した。【写真】「サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」布袋寅泰＆久保純子アナの再会2ショット布袋は「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と