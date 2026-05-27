布袋寅泰、久保純子アナと22年ぶりに再会「ご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」 2ショット写真添え報告
ギタリストの布袋寅泰（64）が24日、自身のインスタグラムを更新。米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子（54）と22年ぶりに再会したことを報告し、2ショット写真を披露した。
【写真】「サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」布袋寅泰＆久保純子アナの再会2ショット
布袋は「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と、ロンドンの自宅に久保一家を迎えた温かいプライベートのひとときを明かした。
前回の出会いは、2004年の『第18回日本ゴールドディスク大賞』の授賞式だったそうで、「レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ氏を壇上にお招きする役目を授かりお会いした以来。ご縁あっての22年振りの再会となりました」と、音楽史に残る貴重な共演以来の歴史的な巡り合わせを振り返った。さらに、「素敵な仲良しご家族との楽しい会話は尽きず。また世界のどこかでお会いする日を楽しみにしています」と特別な縁への感謝を語った。
コメント欄には「素敵」「お2人ともステキな笑顔」「ほほ笑ましい」「リラックスした表情が優しさに満ちてます」などの声が寄せられている。
【写真】「サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」布袋寅泰＆久保純子アナの再会2ショット
布袋は「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と、ロンドンの自宅に久保一家を迎えた温かいプライベートのひとときを明かした。
コメント欄には「素敵」「お2人ともステキな笑顔」「ほほ笑ましい」「リラックスした表情が優しさに満ちてます」などの声が寄せられている。