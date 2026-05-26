インパクトのある見た目の「MISSION 1 PRO ILS」 既報の通り、GoProは新モデル「MISSION 1シリーズ」3機種をリリースした。同社が「コンパクトシネマカメラ」と位置づけるこれらのモデルがどういったものなのか、5月20日（水）に都内で開催された発表会の取材を基にまとめた。 会場に並んだ新製品 駆け出しのクリエイターにも好適 レンズ一体型の「MISSION 1 PRO」および「MISSION 1」とレンズ交換