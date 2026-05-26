この記事をまとめると ■「BRT」という渋滞などが発生しない専用道を走る長い連節バスが存在する ■路線バスを「鉄道レベル」の速達性と輸送力に引き上げた交通システムだ ■1度に輸送できる人員が少なかったり道路交通法の制限があるなど普及には時間が必要だ 年々各地でBRTへ注目が集まる 近年、地方のローカル線廃止ニュースや都市部の再開発計画のなかで、「BRT」という言葉を耳にする機会が増えた。自動車ファンや交通シス