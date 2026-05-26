5月25日、朝の生活情報番組『あさイチ』（NHK）で、腰痛特集が取り上げられた。メインキャスターの博多華丸・大吉を中心に和やかなトークが繰り広げられたが、ゲスト出演者と大吉の“禁断の共演”がSNSをざわつかせている。NHK連続テレビ小説『風、薫る』終了後、華丸大吉、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーによる朝ドラ受けが恒例だが、この日は違った顔ぶれだった。「番組冒頭のあいさつでカメラに映ったのは、華丸さんとお笑い