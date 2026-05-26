5月25日、朝の生活情報番組『あさイチ』（NHK）で、腰痛特集が取り上げられた。メインキャスターの博多華丸・大吉を中心に和やかなトークが繰り広げられたが、ゲスト出演者と大吉の“禁断の共演”がSNSをざわつかせている。

NHK連続テレビ小説『風、薫る』終了後、華丸大吉、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーによる朝ドラ受けが恒例だが、この日は違った顔ぶれだった。

「番組冒頭のあいさつでカメラに映ったのは、華丸さんとお笑い芸人の横澤夏子さん、そしてフリーアナウンサーの赤江珠緒さんでした。赤江さんと横澤さんはゲスト出演で、赤江さんが『あさイチ』に出るのは初めてでした」（スポーツ紙記者）

赤江の初登場は注目を集めたが、放送後のXでは

《赤江珠緒さん 大吉さんと一緒に出てイイのか》

《赤江珠緒と大吉って共演してもいいんだ…》

など、赤江と大吉の共演に驚く声が聞かれていた。

2012年から2023年まで放送された、赤江がパーソナリティを務めたラジオ番組『たまむすび』（TBSラジオ）に、大吉は水曜パートナーとして共演していた。当時のリスナーにはうれしい“たまむすびコンビ”が復活したが、今回の共演が話題になったのにはこんな理由も。

「2019年、写真週刊誌で、大吉さんと赤江さんが2人きりでデートをしていたとして、親しげに芝生で寄り添って寝転ぶツーショット写真が掲載されたのです。2人とも既婚者だったため、距離感が疑問視されました。ただ、本人たちは『たまむすび』で『“事実有根”っていうんですか? すべて正しいんですよ』と、写真を撮られた状況は認めつつ、当日はもうひとり、参加する予定だったものの欠席したと説明し、不倫関係は否定したのです」（芸能担当記者）

“芝生添い寝デート”から約7年が経ち、『あさイチ』で2人は共演することになった。

「赤江さんは報道を受けて『怒られました、いろんな人に。家族とか、うちの旦那とかにも怒られて……』と、家族から叱られたことを明かしました。

2025年1月、大吉さんのTBSのポッドキャスト番組『大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!』に赤江さんが出演するなど、番組終了後も2人が共演する機会はありました。しかし、NHKの朝の番組で顔を合わせたことで、“禁断の共演”と考える視聴者もいたというわけです。

今回、赤江さんがギックリ腰になり、空のスーツケースを杖がわりに使っていたエピソードを話すと、大吉さんが『できる女を装って。プラダを着た悪魔のように』とツッコミを入れる場面もあり、気心知れた関係性は変わらないようです」（同前）

“デート騒動”をネタにできたのも、長年のコンビネーションゆえか。