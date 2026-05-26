◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦でよみうりテレビ系の中継ゲストを務めた。阪神・藤川球児監督と日本ハム・新庄剛志監督の教え子対決を期待した岡田顧問は、先発した伊藤大海の多彩な変化球に注目。「すごい球種多いね。（サインを出す）指足りるんかな」と感心した。「オリックスのときなら金子千尋やったね。サイン出す指が足りないくらいだった