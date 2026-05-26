イオンスタイル鴨居の外観イメージ（イオンリテール提供）３月にイオン新会社に統合された旧ダイエー系店舗が今月から順次、業態転換して改装開業する。「イオンフードスタイル鴨居店」（横浜市緑区）が２８日に「イオンスタイル鴨居」に。ダイエー海老名店（海老名市）は６月４日に「イオン海老名駅前店」に一新される。イオンスタイル鴨居はイオンリテールが運営し、地上４階建てで、売り場面積は約２８００平方メートル。