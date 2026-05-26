球団は26日に阿部監督の辞任を発表した巨人の山口寿一オーナーが26日、東京都内で取材に応じ阿部慎之助監督の辞任について語った。シーズン途中での不本意な形での指揮官交代という事実に直面し、約30人の報道陣の前で「大事な試合の最中、重大な事件を起こし、皆さんを心配させて申し訳ございませんでした」と胸中を述べた。阿部監督とはこの日の午前中に面会し、辞任の申し入れられた。「阿部前監督からは巨人の監督の名を汚