「母国へ戻るようだ」日本代表の主力DF、J復帰の可能性を欧州メディアが伝える。同僚は残留を切望「彼の契約延長を願っている」

「母国へ戻るようだ」日本代表の主力DF、J復帰の可能性を欧州メディアが伝える。同僚は残留を切望「彼の契約延長を願っている」