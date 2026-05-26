VALORANT Challengers Japan 2026 実行委員会は、タクティカルFPS『VALORANT』の国内最高峰eスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals」を、7月25日、26日にアリーナ立川立飛で開催すると発表した。あわせて、チケット販売情報、イベントコンテンツ、地上波番組、「Split 2」出場チーム情報が公開された。 【画像あり】対戦表・チケット販売情報 本大会は、国内最高峰のチーム