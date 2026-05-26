2010年に開通した幌富バイパス。旭川～稚内をつなぐ道央道の一環だ 道央道を日本最北端までつなげる計画 北海道縦貫道路の北部区間の概要 北海道北部の宗谷（そうや）地方は、日本最北端に位置する地域だ。旭川から士別、名寄（なよろ）、美深（びふか）などを経て、稚内（わっかない）まではJR宗谷本線が結んでいる。一方、道路交通は長らく国道40号に大きく依存してきた。現在、この最北の地を高規格道路で一体的につ