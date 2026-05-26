日本の金融機関が海外の資産運用会社を買収しやすくするため、金融庁が規制緩和する方向で調整していることが26日、分かった。銀行法などで保有を制限される事業も運用会社が手がける場合、その事業の売却を事前に決める必要があったが、一定期間は保有を認めることを検討。物価上昇により現金の価値が目減りする中「貯蓄から投資」の流れを加速させる。政府は、今夏にも策定する金融分野の新戦略に盛り込む方針。早ければ2026