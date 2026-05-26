大正製薬は、人気キャラクター「ちいかわ」とリポビタンのコラボキャンペーン「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」を6月1日より開催する。【写真】何がもらえる？実用的なオリジナルグッズ同キャンペーンでは、対象商品の購入を通じて参加できる2つのコラボ施策を展開。対象商品のリポビタンを購入すると、オリジナルグッズをその場でもらえる。期間や条件に応じて3種類のグッズを用意。なお、グッズは