俳優の賀来賢人さんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「お電話ください」と電話番号を公開？ し、話題となっています。【画像】電話番号を公開？ した賀来賢人「お電話ください」映画『Never After Dark（ネバーアフターダーク）』の公式Xアカウントが投稿した「050-1793-8547」という電話番号が書かれた画像。賀来さんは、その投稿を引用し「お電話ください」とつづっています。また、別の投稿では「てか、怖くて僕もまだ