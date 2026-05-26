「えっ?!ナニコレ?!」賀来賢人、電話番号公開？ 「怖すぎますって」「耐性のある人だけかけてみな」
俳優の賀来賢人さんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「お電話ください」と電話番号を公開？ し、話題となっています。
【画像】電話番号を公開？ した賀来賢人
この投稿には「えっ?!ナニコレ?!」「これは怖すぎますって」「電話しちゃった」「耐性のある人だけかけてみな」「憑かれちゃったかも」「賀来賢人さんに直接お祓いしてもらいたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】電話番号を公開？ した賀来賢人
「お電話ください」映画『Never After Dark（ネバーアフターダーク）』の公式Xアカウントが投稿した「050-1793-8547」という電話番号が書かれた画像。賀来さんは、その投稿を引用し「お電話ください」とつづっています。また、別の投稿では「てか、怖くて僕もまだかけれてないんだけど」とも。賀来さんの電話番号ではなさそうです。
電話をかけるとどうなる……？同作は、賀来さんと映画監督のデイヴ・ボイルさんが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」が手掛ける長編映画第1弾。今回の電話番号は、同作の公開を記念したプロモーション活動の1つで、実際に電話をかけると音声が流れます。また、通話終了後には「あるメッセージ」も。気になった人は電話をかけてみては。
(文:堀井 ユウ)