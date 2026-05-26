RIZAPは、カフェチェーン「PRONTO(プロント)」と共同で開発した高たんぱく・低糖質のサラダ2種を、2026年6月9日から発売する。価格は各935円からで、カフェタイム限定で提供される。外食やテイクアウトの場面では、たんぱく質をしっかり摂取しながら満足感を得ることが難しいという課題がある。こうした背景から、両社は健康志向の高まりに対応し、「手軽に健康的な食事を取り入れられるメニュー」の開発に取り組んだ。今回のコラ