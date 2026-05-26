Nunmber_i神宮寺勇太（28）が25日、インスタグラムを更新。米・高級ファッションブランド「AMIRI」の本社訪問を報告した。同ブランドCEO兼クリエーティブ・ディレクターのマイク・アミリ氏のインスタグラムを引用。「今週、ロサンゼルス本社でAMIRIグローバルブランドアンバサダー神宮寺勇太をホストしました」を英文で投稿。「FOR YUTA」と書かれた革ジャンや、その革ジャンを着用しマイク氏との2ショット写真などを公開した。こ