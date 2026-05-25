記事ポイント2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が集結し、不動産投資・相続・オルタナティブ投資など多彩なテーマのブースとセミナーが設けられます参加費は無料（事前予約制）で、著名人による特別講演も実施されます 資産を守り、増やし、次世代へ残すための知識を一度に得られる大規模展示会が、2026年夏に開催されます。マネー・金融・投資系WEBメ