レース直後は涙を流しながらガッツポーズ。しかし、すぐに笑顔をみせた今村聖奈騎手（22）。JRA（日本中央競馬会）の女性騎手として初の、競馬で最も格付けが高いG1を勝利する快挙を成し遂げました。今村騎手：本当に夢見てるみたいです。しかもその舞台は、伝統と格式を誇るクラシックレース、3歳牝馬たちの「オークス」だったのです。デビューしたばかりの18歳のころには、“自分の強み”を「笑顔」と語っていた今村騎手。今村騎