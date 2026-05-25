福岡県内の飲酒運転の検挙に貢献したとして、25日、男女4人に警察から感謝状が贈られました。警察から感謝状が贈られたのは、福岡市の松屋潤さん（51）、末廣充さん（24）、石橋好則さん（73）など4人です。4人はそれぞれ、酒気帯び運転を見つけて適切に警察に通報し、容疑者の検挙につなげました。このうち、松屋さんは4月、東区内のコンビニエンスストアで隣に止まった車の運転手が車内で酒を飲んでいることに気づき、通報したと