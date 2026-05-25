5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。イベントでは、“応援したくなる馬”をテーマにクロストークを展開。見上は「馬にもすごく性格があると聞いていて」と切り出し、「気難しかったり、素直じゃないって聞くと応援したくなります」とコメント。“あまのじゃく”なタイプの馬に惹かれること