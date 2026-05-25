見上愛＆竹内涼真“推し馬トーク”で意気投合「気難しい馬を応援したくなる」…日本ダービーPR発表会

5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。

イベントでは、“応援したくなる馬”をテーマにクロストークを展開。見上は「馬にもすごく性格があると聞いていて」と切り出し、「気難しかったり、素直じゃないって聞くと応援したくなります」とコメント。“あまのじゃく”なタイプの馬に惹かれることを明かした。

日本ダービーPR発表会に出席した武豊騎手 (C)Hiroki Homma

竹内も「パドックで言うことを聞いてない子とか、気になっちゃう」と共感。「この馬って決めてたのに、違う馬が気になったりする」と競馬観戦ならではの感覚を語り、「馬の生い立ちとか、親がどういう馬だったのか調べていくとすごく面白い」と、“血統”への興味も口にした。

そんな2人に、武豊騎手は「やんちゃな馬は大変ですよ（笑）」とジョッキー目線で本音。「元気良すぎると大変。まず落ちないようにしないと」と苦笑いを浮かべ、「なるべくおとなしい方がいいです」と語った。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）、東京競馬場で開催。注目の発走は15時40分。