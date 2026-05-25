5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。イベント内では、騎手が実際にトレーニングで使用する木馬を使ったチーム対抗企画「クイズ！日本ダービー！」を実施。見上愛＆武豊の“ゴルゴチーム”、竹内涼真＆坂井瑠星の“レッドチーム”に分かれ、TIMが木馬に騎乗している90秒間のみクイズに回答