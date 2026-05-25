5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。

イベント内では、騎手が実際にトレーニングで使用する木馬を使ったチーム対抗企画「クイズ！日本ダービー！」を実施。見上愛＆武豊の“ゴルゴチーム”、竹内涼真＆坂井瑠星の“レッドチーム”に分かれ、TIMが木馬に騎乗している90秒間のみクイズに回答できるルールで争われた。

坂井騎手が実際の騎乗フォームを披露すると、ガッツポーズを交えながら「イメージ出来ました」とコメント。出演陣からも「かっこいい」と声が上がった。

見上愛＆武豊のゴルゴチーム (C)Hiroki Homma

続いて木馬に跨った竹内も、サッカー経験を活かしたバランス感覚を披露。坂井騎手からも「良いと思います。さすが」と絶賛されていた。

クイズでは、“ディープインパクトは何頭のダービー馬を輩出したか”という問題も出題。武豊＆見上チームがまさかの不正解となり、TIMから「ディープに関して武さん間違えましたね」とツッコまれる場面もあった。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）、東京競馬場で開催。注目の発走は15時40分。