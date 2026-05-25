AI（人工知能）のニュースが新聞に載らない日はなくなった。「クロード・ミュトス」をはじめとする高性能な新型AIは、国家安全保障上の脅威にもなってきた。【画像】玉木氏との党首討論で笑顔を見せた高市首相AIの発達は、メディア自身をもじわじわ追い詰めている。では、AI時代に人間の記者は、何を書くべきなのか。5月20日にあった党首討論に関する各社の記事を読み比べ、考えてみたい。党首討論での高市首相©ʊ