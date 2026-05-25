石橋正二郎氏が久留米市に寄贈した総合文化施設次世代タイヤ『エアフリー』の実証実験取材で、ブリヂストン創業の地である福岡県久留米市を初めて訪れた。【画像】ブリヂストンの歴史と発展を知ることができる石橋文化センター全51枚ここには『石橋文化センター』や、ブリヂストンのマザープラントである久留米工場などがある。取材ののち、短時間だが主要な施設を見学することができたので、その概要を紹介しよう。次世代タイヤ