2026年3月期決算が巨額の赤字に陥ったホンダは、ハイブリッド車（HV）に注力し、四輪事業の立て直しを目指す。損失の原因となった電気自動車（EV）偏重を見直して29年度までにHV15車種を投入し、旺盛な需要を取り込む。人工知能（AI）を用いた開発の効率化や、コスト削減にも取り組み、挽回を図る。ホンダの三部敏宏社長は決算説明会で「開発、生産リソースをHVに再配分する」と述べ、ガソリン車と併せて4兆4千億円を投じる方