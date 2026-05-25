水島警察署 24日夜、岡山県倉敷市で住宅の一部が焼け、警察は自宅に放火した疑いで50代の女を緊急逮捕しました。 現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、倉敷市福田町古新田の会社員の女（50）です。 警察によりますと、女は24日午後9時半ごろ、自宅2階の長男（32）の部屋に火をつけ、部屋の壁や天井、約10平方メートルを焼いた疑いが持たれています。 女は長男と2人暮らしで、当時は長男も家にいました