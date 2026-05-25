NHKの音楽番組『うたコン』の5月26日放送回は、歌謡界の女王・美空ひばりさんの名曲を特集する。【写真】素敵！18歳ごろの美空ひばりさん福田こうへいが戦後のヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちとともに「お祭りマンボ」で盛り上がる。川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンスする。さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、長屋晴子（