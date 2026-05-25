NHK『うたコン』美空ひばりさん特集に長屋晴子（緑黄色社会）、“令和の演歌少年”西山琳久ら世代超えた歌い手集結
NHKの音楽番組『うたコン』の5月26日放送回は、歌謡界の女王・美空ひばりさんの名曲を特集する。
【写真】素敵！18歳ごろの美空ひばりさん
福田こうへいが戦後のヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちとともに「お祭りマンボ」で盛り上がる。川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンスする。
さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、長屋晴子（緑黄色社会）による「真赤な太陽」など、世代・ジャンルを越えた歌い手たちが、それぞれの思いを込めてひばり作品に挑む。
また、今回のために2組のシンガーが初登場。広島在住のシンガー・ソングライター・二階堂和美が、反戦歌として知られる「一本の鉛筆」を歌い継ぐ。さらに、“次世代の演歌少年”として話題を集める、長崎在住の11歳・西山琳久が「港町十三番地」に挑戦する。
そして「うたのミュージアム」コーナーでは、“美空ひばり博士”こと梅谷心愛が、NHKに残る貴重なアーカイブ映像の中から、特別に選び抜いた珠玉の名演を紹介。時代を超えて見る者を魅了する、美空さんの圧巻のパフォーマンスをたっぷりと味わう。さらに、丘みどり、福田こうへい、緑黄色社会が最新曲も披露する。
■放送予定
5月26日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目
「お祭りマンボ」梅谷心愛
「人生一路」丘みどり
「夢乱舞」丘みどり
「車屋さん」川中美幸・東京力車
「一本の鉛筆」二階堂和美
「港町十三番地」西山琳久
「柔」中川晃教
「真赤な太陽」長屋晴子（緑黄色社会）
「リンゴ追分」福田こうへい
「志〜こころざし〜」福田こうへい
「章」緑黄色社会
【写真】素敵！18歳ごろの美空ひばりさん
福田こうへいが戦後のヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちとともに「お祭りマンボ」で盛り上がる。川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンスする。
さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、長屋晴子（緑黄色社会）による「真赤な太陽」など、世代・ジャンルを越えた歌い手たちが、それぞれの思いを込めてひばり作品に挑む。
そして「うたのミュージアム」コーナーでは、“美空ひばり博士”こと梅谷心愛が、NHKに残る貴重なアーカイブ映像の中から、特別に選び抜いた珠玉の名演を紹介。時代を超えて見る者を魅了する、美空さんの圧巻のパフォーマンスをたっぷりと味わう。さらに、丘みどり、福田こうへい、緑黄色社会が最新曲も披露する。
■放送予定
5月26日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目
「お祭りマンボ」梅谷心愛
「人生一路」丘みどり
「夢乱舞」丘みどり
「車屋さん」川中美幸・東京力車
「一本の鉛筆」二階堂和美
「港町十三番地」西山琳久
「柔」中川晃教
「真赤な太陽」長屋晴子（緑黄色社会）
「リンゴ追分」福田こうへい
「志〜こころざし〜」福田こうへい
「章」緑黄色社会