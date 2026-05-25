テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）でお天気コーナーを担当する気象予報士の片岡信和氏（40）が25日の放送で、1週間の休みから復帰し、生出演した。片岡氏について、18日の放送で番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今週1週間、片岡さんはお休みいただきます」と報告し、先週はアシスタントを務める松岡朱里アナウンサーが気象情報を担当した。片岡氏は、毎日気象情報とともにストレッチも披露する