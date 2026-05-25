テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）でお天気コーナーを担当する気象予報士の片岡信和氏（40）が25日の放送で、1週間の休みから復帰し、生出演した。

片岡氏について、18日の放送で番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今週1週間、片岡さんはお休みいただきます」と報告し、先週はアシスタントを務める松岡朱里アナウンサーが気象情報を担当した。片岡氏は、毎日気象情報とともにストレッチも披露するため、18日の放送では月曜コメンテーターを担当する俳優の石原良純が「あれ？ ストレッチないの？ やろうよ！」と述べ、羽鳥が「各自やってください」と淡々とかわすやりとりも。羽鳥は19日以降も番組内で、片岡氏が週内は休むことをアナウンスしていた。

この日、今月15日以来の出演となった片岡氏は、休みの間の過ごし方を問われ「よく眠れました」とコメント。「本当によく眠れたので、青空のようにすがすがしい気持ちでいます」と述べると、羽鳥は笑いながら「よかったです。よろしくお願いします」と口にした。片岡氏は、同様にお天気コーナーを担当する同局系「有働Times」でも、17日の放送は欠席だったが、前日24日の放送から復帰している。

「モーニングショー」ではこの日、片岡氏と入れ替わるような形で、レギュラーコメンテーターを務める元同局社員の玉川徹氏が今週1週間、「遅めの冬休み」のため番組を休むことが、冒頭で報告された。