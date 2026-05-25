ホワイトソックス傘下３Ａシャーロットに所属する西田陸浮内野手（２５）が２５日（日本時間２６日）の本拠地ツインズ戦で待望のメジャーデビューを果たす模様だ。ＭＬＢ公式サイトが２４日（同２５日）に報じた。球団の発表はないが「西田選手はトリプルＡシャーロットからシカゴのホワイトソックスへと合流するため、荷物をまとめている。情報筋によると西田選手はホワイトソックスに昇格した」と伝え「彼の卓越したスキルと